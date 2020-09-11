Штормовой ветер в Петербурге повалил более 450 деревьев и повредил инсталляцию у Манежа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Сильный ветер, обрушившийся на Санкт-Петербург 10 сентября, повалил в городе более 400 деревьев, в том числе вековой клен рядом с Русским музеем. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"Комитет по благоустройству продолжает оценивать ущерб от урагана, который хозяйничал в Петербурге последние два дня. По сообщению ГУ МЧС по Петербургу, скорость ветра могла достигать 24 м/с. В результате стихии удалось повалить 458 деревьев. И это только на территориях, которые находятся в ведении комитета по благоустройству", - рассказали в комитете.

Подсчет упавших деревьев

По последним подсчетам, больше всего деревьев - 95 - было повалено в Петроградском районе города, сильно пострадали от непогоды Приморский район - 39 деревьев, Василеостровский - 32 дерева, Невский - 28 деревьев. "Еще одно дерево рухнуло прямо у Гостиного Двора на Невском проспекте", - добавили в комитете. В некоторых районах поваленные деревья повредили припаркованные автомобили. По словам специалистов предприятий садово-паркового хозяйства, которые продолжают обследовать подведомственные комитету территории, число упавших деревьев еще может увеличиться.

"У нас, к сожалению, от сильного ветра тоже пострадали деревья - четыре дерева в Михайловском саду, два - в Летнем и два - в Инженерном сквере, - рассказали ТАСС в пресс-службе Государственного Русского музея. - К счастью, никто не пострадал, сады вчера закрыли раньше для посетителей из-за штормового предупреждения. Для хранителей садов все деревья представляют ценность, ветер повалил старовозрастные деревья (им более 100 лет). Наш старейший дуб петровского времени остался невредим".

В целях безопасности некоторые сады и скверы в центре Петербурга продолжают оставаться закрытыми - на 12 сентября прогнозируются порывы ветра до 15 м/с. Отмечается, что дорожные службы комитета и садовники находятся в состоянии повышенной готовности.

Поврежденный лабиринт

Шторм повредил инсталляцию "Лабиринт Кириллицы" на площади у западного фасада петербургского Манежа, созданную Юрием Гордоном и Андреем Пуниным в рамках проекта "Тридцать Три Знака". Лабиринт, рассказывающий об истории кириллического шрифта и открывшийся для публики в середине августа, временно недоступен для посещения, так как ветром оторвало несколько панелей, уточнили ТАСС в пресс-службе Манежа. Инсталляцию планируется восстановить на следующей неделе, пока же всех желающих пригласили принять участие в 3D-туре по лабиринту, который доступен на сайте Манежа. Другие инсталляции этого же проекта, разместившиеся на разных знаковых площадках города, не пострадали.