Суд назначил 4,5 года колонии виновнику гибели двоих детей в ДТП под Владимиром

ВЛАДИМИР, 11 сентября. /ТАСС/. Ковровский городской суд приговорил 23-летнего мужчину, по вине которого на пешеходном переходе погибли двое 13-летних подростков, к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 3 млн рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Ковровским городским судом 23-летний молодой человек приговорен к лишению свободы на срок 4,5 года и лишению права управлять транспортными средствами сроком на 2 года 11 месяцев. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре Владимирской области, суд установил, что 4 сентября 2019 года вечером водитель, находившийся за рулем технически исправного автомобиля BMW-320D, двигался по проезжей части с двусторонним движением поселка Мелехово Ковровского района со стороны деревни Сенинские Дворики в сторону Коврова. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, для обгона двигающихся впереди машин он пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу движения. Далее со скоростью автомобиля более 90 км/ч мужчина выехал впереди остановившегося на правой полосе по ходу его движения транспортного средства и сбил двух 13-летних детей, мальчик и девочка умерли на месте происшествия.

Вину в содеянном молодой человек признал частично. Приговор в законную силу не вступил.