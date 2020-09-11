В Нижнем Новгороде врезался в столб автобус

ТАСС, 11 сентября. Маршрутный автобус врезался в световую опору в Нижнем Новгороде. В настоящее время шестерых человек осматривают медики, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в 16:50 мск на проспекте Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

"Маршрутный автобус №307 (Дзержинск - Нижний Новгород) совершил наезд на световую опору. В автобусе находились восемь человек, детей нет. Шесть человек осматриваются скорой медицинской помощью", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступила дорогу рейсовому автобусу, который ехал по главной дороге. В результате аварии госпитализированы два пассажира автобуса - женщина 1957 года рождения и мужчина 1973 года рождения. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

В новость внесены изменения (18:13 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.