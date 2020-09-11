Энергоснабжение 36 населенных пунктов в Ленобласти восстановлено после штормового ветра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили поврежденные ветром электросети, из-за чего было нарушено энергоснабжение 36 населенных пунктов в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Последствия урагана, при котором скорость ветра достигала 25 метров в секунду, полностью устранены в плане восстановления электроснабжения. Жители всех населенных пунктов, пострадавших от стихии, вновь со светом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что больше всего ураган затронул Всеволожский, Кингисеппский, Волховский районы Ленинградской области.

Сильный ветер, обрушившийся на регион 10 сентября, нанес ущерб и в Санкт-Петербурге. В городе повалено более четырехсот деревьев, в том числе вековой клен рядом с Русским музеем. Повреждены почти полтора десятка автомобилей, припаркованных на улицах и во дворах, сообщалось также о двух пострадавших от падения крупных предметов из-за ветра. Для предотвращения наводнения в четверг весь день были закрыты затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.