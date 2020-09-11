Источник: следователь по делу вдовы рэпера Картрайта сменился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Руководитель следственной группы по делу вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве, сменился. Ранее защита Кохал пожаловалась на давление следствия, но неизвестно, стало ли именно это причиной замены в составе следственной группы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следователь по делу сменился. Хронологически это произошло после того, как на следствие начали поступать жалобы", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Кохал Ирина Скурту рассказала ТАСС, что защита девушки пожаловалась в прокуратуру и СК на действия следствия. По ее данным, после ареста Кохал к ней в изолятор пришел следователь и в отсутствие защитника начал оказывать давление, чтобы добиться признательных показаний.

Кохал было предъявлено обвинение в убийстве, свою вину она не признала. Смольнинский районный суд Петербурга 3 августа удовлетворил ходатайство следствия и заключил Кохал под стражу до 30 сентября. Это решение было обжаловано, но горсуд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляцию - без удовлетворения.

Кроме того, представители защиты сообщили ТАСС, что на данный момент причина смерти рэпера не установлена. Назначенная ранее экспертиза еще не закончена, добавили они. По данным СК, убийство Картрайта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.