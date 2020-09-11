Spiegel: Навальный подвергся воздействию более жесткого варианта "Новичка"

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посещала берлинскую клинику Charite и получила анализы Алексея Навального, который, по версии германской стороны, был отравлен веществом группы "Новичок". Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel .

Что известно об этом деле

В Германии заявили о факте отравления Навального.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

На эту тему

По его информации, ОЗХО тоже вовлечена в проверку.

Делегация ОЗХО, как пишет Spiegel, в выходные нанесла визит в Charite, где ей были переданы анализы крови и мочи блогера для дальнейшего исследования.

Журнал также указывает, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в ходе одного из закрытых заседаний утверждал, что Навальный якобы подвергся воздействию "более жесткого" варианта "Новичка".