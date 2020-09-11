В Хабаровском крае произошел пожар на складе с пиломатериалами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В Хабаровском крае загорелся склад с пиломатериалами, пожарные локализовали возгорание, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 18:49 мск пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Угроза распространения отсутствует", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 16:39 мск поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Топалево. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем был охвачен склад с пиломатериалами на площади 1,5 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействовано более 30 пожарных.

В новость внесены изменения (19:44 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.