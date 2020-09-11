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Суд арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Исаева

Он будет находиться под стражей до 13 октября
Замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ России Антон Исаев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ России Антон Исаев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Исаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 октября", - сказала представитель суда.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Дело расследует четвертое управление МВД на режимных объектах.

В пресс-службе Минпромторга ранее сообщили, что в ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило соответствующим органам о нанесенном действиями ПАО "Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие.

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