Суд арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Исаева

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Исаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 октября", - сказала представитель суда.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Дело расследует четвертое управление МВД на режимных объектах.

В пресс-службе Минпромторга ранее сообщили, что в ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило соответствующим органам о нанесенном действиями ПАО "Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие.