Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в разбойном нападении на автосервис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца заключил под стражу Николая Пономарева, обвиняемого в участии в групповом разбойном нападении на автосервис. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Пономарева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Разбой"; "Грабеж"). Срок меры - 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 16 мая 2020 года Пономарев совместно с группой неустановленных лиц совершили хищение имущества, стоимостью 5 тыс. рублей, принадлежащего "АГС" "Автосервис" в Выборгском районе Петербурга. Кроме того, около 09:40 15 июня Пономарев с подельниками, находясь в Невском районе Петербурга, напали на человека и открыто похитили денежные средства в размере превышающем 1 млн рублей, принадлежащие компании "КСЭ".

"Пономарев в ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал", - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что были задержаны четыре человека по делу о разбойном нападении на автосервис в Санкт-Петербурге. Также установлена причастность банды к нападению на работников логистической компании, ущерб от которого составил 9,5 млн рублей.