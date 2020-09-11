В Южной Осетии задержали подозреваемых в убийстве россиян, пропавших в 2004 году

ЦХИНВАЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Южной Осетии задержали подозреваемых в убийстве трех россиян, без вести пропавших в 2004 году, тела которых ранее были обнаружены сельским жителем в Цхинвальском районе республики. Об этом сообщил журналистам в пятницу старший следователь следственного управления Генеральной прокуратуры Южной Осетии Эдуард Танделов.

Ранее в Цхинвальском районе республики в ходе работ по очистке водоканала были обнаружены останки трех человек с явными признаками насильственной смерти. По данному факту следственным управлением было возбуждено уголовное дело.

"По данному факту в рамках уголовного дела 10 сентября был задержан гражданин республики Южная Осетия Александр Гаглоев по подозрению в совершении указанного преступления, в тот же день в его домовладении был проведен обыск в целях обнаружения и изъятия следов преступления", - сказал Танделов.

Он отметил, что органом следствия в настоящее время решается вопрос об мере пресечения для подозреваемого. "Также в настоящее время в рамках уголовного дела в отношении Геннадия Кулаева Цхинвальским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом следствия также решается вопрос меры пресечения Гаглоеву", - пояснил следователь.

По данным прокуратуры, задержанный Гаглоев является родным братом лидера оппозиционной партии "Ныхас" Алана Гаглоева, который в 2017 году баллотировался на пост президента Южной Осетии.

В рамках расследования, уточнил следователь, в настоящее время по данному уголовному делу проводятся обыски.