Суд арестовал уроженца Узбекистана по обвинению в убийстве жены у ТЦ на юге Москвы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы арестовал на два месяца выходца из Узбекистана Ильхама Тамшатова по обвинению в убийстве своей жены у торгового центра на юге столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"11 сентября Нагатинским районным судом Москвы Тамшатову Илхаму Турсункуловичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 10 ноября 2020 года", - сказали в суде.

Убийство произошло 10 сентября рано утром у ТЦ "Каширская плаза". По предварительным данным, причиной преступления стала ревность.

Как сообщила ранее журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по подозрению в убийстве задержан мужчина 1984 года рождения.