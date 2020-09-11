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В Тамбовской области потерпел крушение аэроплан

В результате инцидента пилот погиб

ТАМБОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Крушение аэроплана "Бекас Х-32" произошло вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области, пилот погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Крушение произошло в 19:28 у села Никольское Мичуринского района, пилот погиб", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в ЕДДС Мичуринского района, аэроплан был задействован на обработке полей, других пострадавших нет. "По предварительной информации, пилот задел провода. В настоящий момент на месте работает полиция, Следственный комитет, МЧС и другие службы", - сказали в ЕДДС.

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