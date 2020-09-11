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Сотрудников ТЭЦ-6 в Киеве эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ранее из-за подобных сообщений закрывались несколько станций киевского метрополитена. Ни одно из них не подтвердилось

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Правоохранители эвакуировали сотрудников киевской ТЭЦ-6 в связи с полученной информацией о возможном минировании предприятия. Об этом сообщила в Telegram-канале в пятницу Патрульная полиция Украины.

"Патрульные получили вызов о минировании ТЭЦ на улице Пуховской. Проведена эвакуация работников, патрульные обеспечивают общественный порядок и ожидают приезда взрывотехников", - отметили в полиции

Ранее в связи с сообщениями о минировании закрывались несколько станций столичного метрополитена. Ни одно из них не подтвердилось.

Киевская ТЭЦ-6 обеспечивает централизованное теплоснабжение зданий в 5 из 10 административных районов Киева.

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