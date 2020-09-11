СК в Ярославле возбудил уголовное дело по факту избиения отцом троих детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по сообщению об истязании троих детей отцом в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба следственного управление СК РФ по Ярославской области.

"Следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязания). Согласно поступившему в органы следствия сообщению, в период с октября 2019 по сентябрь этого года, мужчина, воспитывающий троих сыновей, мог наносить им побои", - говорится в сообщении.

Сейчас дети находятся в социальном реабилитационном центре. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, дети регулярно подвергались физическому насилию в семье. "Проводится медицинская экспертиза синяков, шрамов и рубцов, обнаруженных на телах несовершеннолетних. Вопрос находится на контроле уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка", - сообщается на странице аппарата регионального детского омбудсмена в Facebook.

Прокуратура Ярославской области начала проверку по материалам СМИ о ситуации в данной семье.