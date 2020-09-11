Открытое горение ликвидировали на складе с пиломатериалами в Хабаровском крае

ТАСС, 11 сентября. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пиломатериалами в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

"В 01.49 (хбр) 12 сентября [18.49 11 сентября (мск)] руководителем тушения пожара была дана локализация возгорания на площади порядка 1 500 кв. м, через час - ликвидация открытого горения", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Сообщение о пожаре в населенном пункте Тополево поступило в 16:39 мск. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем был охвачен склад с пиломатериалами. По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействовано более 30 пожарных и 8 единиц техники. На месте происшествия дознаватели ведут опрос очевидцев.

В новость внесена правка (23:50 мск) - передается с уточнением в заголовке и лиде, верно - ликвидировано открытое горение.