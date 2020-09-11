Суд в Анталье начал рассматривать дело о гибели российской девочки в Турции в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Первое судебное заседание по делу о гибели российской девочки после несчастного случая в отеле в Турции в 2019 году состоялось в Анталье, сообщил в пятницу на своей странице "ВКонтакте" отец ребенка Андрис Лейкуцис.

"Вчера в городе Анталья состоялось первое судебное заседание. Заседание было закрытым, в зал суда не допустили ни журналистов ни вице-консула РФ. Сторона обвинения попыталась предоставить некие экспертизы, сделанные самостоятельно. Суд их не принял", - написал Лейкуцис, добавив, что следующее заседание назначено на 24 декабря.

В августе 2019 года 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля в турецком Бодруме, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии, но впоследствии умерла. Расследование начало Центральное управление полиции Бодрума, прокуратура Бодрума возбудила дело по данному факту.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области также возбудило дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

26 июня Следственный комитет РФ заявил, что Турция препятствует расследованию гибели детей из России на отдыхе летом 2019 года, в том числе 12-летней девочки. В сообщении отмечалось, что для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, но материалы турецкой стороной так и не были представлены.