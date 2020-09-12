Источник: Пашаев сам навязал себя Ефремову после ДТП

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев сам навязал свои услуги актеру Михаилу Ефремову, пообещав ему за 11 млн руб. добиться мягкого наказания за ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении актера.

"Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых, - рассказал собеседник агентства. - Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП". Он уточнил, что за эту сумму адвокат пообещал результат, который устроит Ефремова.

Ранее источник сообщил, что Пашаев обещал Ефремову минимальное наказание - либо приговор, не связанный с лишением свободы, либо колонию-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время.

Как сообщили в ОНК, Ефремов остался недоволен работой Пашаева и заявил, что адвокат его подставил на восемь лет, хотя обещал другое.

Пашаев сообщил, что защищал Ефремова бесплатно и заранее его предупредил, что суд первой инстанции назначит ему 7-8 лет колонии. Но, по словам Пашаева, он смог бы развалить это дело в Верховном суде. Адвокат уже обжаловал приговор, в своей жалобе он просить его отменить. В течение ближайших дней Пашаев обещает подать развернутую жалобу. При этом Ефремов заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет предоставлять его интересы в апелляции.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что Пашаев вернул значительную часть из уплаченных ему денег семье Ефремова.