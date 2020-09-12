ВККС 23 сентября решит вопрос о привлечении к уголовной ответственности судьи Добрыниной

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 23 сентября рассмотрит просьбу главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о привлечении к уголовной ответственности председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной по делу о мошенничестве. Это следует из повестки сентябрьской сессии, опубликованной на сайте ВККС.

"Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - говорится в сообщении.

В августе источник ТАСС сообщал, что оперативники ФСБ задержали Добрынину с поличным в ресторане по делу о взятке в размере 25 млн рублей. Силовикам пришлось ее отпустить, так как в отношении судьи дело может возбудить только председатель СК после удовлетворения соответствующего ходатайства ВККС.

Как уточнял источник ТАСС в правоохранительных органах, Добрынина просила 25 млн рублей за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, который вместе с экс-главой управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилом Музраевым был арестован в Москве по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. По данным следствия, за свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей, рассказывал собеседник агентства. Проконсультировавшись с родственниками, Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в одном из ресторанов Волгограда, после чего судья была задержана с поличным.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Зубков до задержания пытался повлиять на назначение Добрыниной на должность председателя суда, а когда его арестовали, она продолжала общаться с семьей предпринимателя.