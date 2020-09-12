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ФБР назвало дезинформацией данные о причастности экстремистов к пожарам в Орегоне

Огонь в штате выжег все на площади более 404,6 тыс. гектаров., 40 тыс. жителей эвакуированы

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Сообщения о причастности экстремистов к природным пожарам в американском штате Орегон не соответствуют действительно и являются дезинформацией. Об этом заявило в пятницу отделение Федерального бюро расследований (ФБР) США в Портленде (штат Орегон).

"ФБР в Портленде и местные правоохранительные органы получают сообщения о том, что экстремисты несут ответственность за пожары в Орегоне. ФБР с партнерами на местном уровне расследовало достоверность нескольких таких сообщений и сочло их неправдой", - отмечается в Twitter отделения бюро. Оно призвало население штата помочь "прекратить распространение этой дезинформации путем обмена только достоверными сведениями из официальных источников".

Как сообщила в пятницу губернатор штата Кейт Браун, огонь в Орегоне выжег все на площади более 404,6 тыс. гектаров, 40 тыс. жителей эвакуированы. Всего в районах, подлежащих эвакуации, проживают более 500 тыс. человек.

Как сообщила телекомпания CNN, в пятницу число жертв стихийного бедствия на западе США возросло с 23 до 24. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

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