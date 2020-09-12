СМИ: два человека ранены во время стрельбы в магазине в Канаде

ОТТАВА, 12 сентября. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате стрельбы в магазине в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия). Об этом в пятницу сообщил телеканал Global News.

Инцидент произошел в магазине "Кабелас", где продаются товары для охоты и рыбалки. Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

По данным полиции, в связи со стрельбой задержаны несколько человек. В настоящее время угрозы общественной безопасности нет. Других подробностей пока не сообщается.