Власти Орегона прогнозируют массовую гибель людей в результате пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти американского штата Орегон прогнозируют многочисленные жертвы в результате бушующих там природных пожаров. Об этом сообщил в пятницу руководитель управления по чрезвычайным ситуациям штата Эндрю Фелпс на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter губернатора Кейт Браун.

"Мы знаем, что пожары привели к гибели людей и уничтожению тысяч построек. Мы знаем, что имеем дело со смертями, вызванными пожарами, и готовимся к случаям массовой гибели людей, учитывая имеющуюся информацию и количество уничтоженных строений", - отметил Фелпс. В настоящий момент он не стал озвучивать конкретные цифры, пояснив, что прежде необходимо перепроверить имеющиеся сведения в пожарной службе и полиции.

Как информировала ранее губернатор Орегона Браун, десятки человек пропали без вести в охваченных природными пожарами районах штата. Огонь выжег все на площади более 404,6 тыс. гектаров. 40 тыс. жителей штата эвакуированы. Всего в районах, подлежащих эвакуации, проживает более 500 тыс. человек.

Согласно телекомпании CNN, в пятницу число жертв стихийного бедствия на западе США достигло 24 человек. Смерть 20 из них подтвердила пожарная служба Калифорнии. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.