Подростки в Кемерове повредили портрет космонавта Леонова на доске почетных граждан города

КЕМЕРОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают злоумышленников, которые испортили портрет уроженца Кузбасса, летчика-космонавта Алексея Леонова на доске почетных граждан в центре Кемерова, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Вечером 11 сентября в полицию поступило сообщение о том, "что двое неизвестных пнули доску почетных граждан города Кемерова, в результате чего один из портретов был поврежден", на место происшествия "незамедлительно выехали сотрудники полиции, в настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту и устанавливают лиц, повредивших портрет", говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации города Кемерово, злоумышленниками являются двое неизвестных подростков. Записи с камер видеонаблюдения помогут правоохранителям установить их личности. Портрет почетного гражданина власти демонтировали для ремонта.

Инцидент с умышленной порчей портретов на доске почета в Кемерове стал уже вторым за два месяца. В конце июля другой злоумышленник сорвал с доски портрет экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, сотрудники МВД возбудили уголовное дело о вандализме.

Летчик-космонавт Алексей Леонов является уроженцем кузбасского села Листвянка в Тисульском районе, в 1930-40 гг. он жил в Кемерове и является почетным гражданином города, его именем также назван кемеровский аэропорт. Леонов умер в Москве 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Он совершил два космических полета. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2", тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром которого был Леонов, и американского "Аполлона".