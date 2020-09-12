Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись на северо-востоке столицы, пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Около дома 25 на улице Лескова произошло столкновение двух автомобилей, в результате, по предварительным данным, пострадали три человека. Авария произошла примерно в восемь утра", - рассказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что один из пострадавших - ребенок.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.