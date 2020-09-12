Директор турецкого отеля, где погибла 12-летняя россиянка, не признал вины в суде

АНКАРА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Директор отеля, где в 2019 году после несчастного случая погибла 12-летняя Алиса Адамова, не признал своей вины на первом судебном заседании в Турции. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС родители погибшей Андрис Лейкуцис и Наталья Адамова.

"Первое заседание прошло 10 сентября без сенсаций. Обвиняемый директор отеля не признает своей вины, ссылается на конструктив горки, произведенной в 2002 году фирмой POLKAR, и на то, что перед началом сезона отель был принят без замечаний государственными органами. Не знает, был ли спасатель и по совместительству техник-электрик у бассейна в момент трагедии. Обвиняемый техник-электрик в противоречие ему заявляет, что не является спасателем бассейна, а только отвечает за его техническое состояние", - сказали собеседники агентства.

Семья погибшей Алисы Адамовой надеется, что "в суде встанет вопрос и об ответственности производителя горок и качестве проводимых государственных инспекций, чтобы все обстоятельства, которые привели к трагедии, были внимательно и беспристрастно исследованы, а настоящие виновные понесли ответственность".

"Дело должно было быть рассмотрено в суде еще в мае, ограничения в Турции начали снимать в июле, однако первое заседание прошло только в сентябре. Когда будет окончено рассмотрение дела на данный момент сложно прогнозировать, прошел уже год с трагедии, а все обстоятельства до сих пор не выяснены", - констатировали Андрис Лейкуцис и Наталья Адамова.

Родители Алисы не смогли присутствовать на первом заседании в Анталье из-за ситуации с распространением коронавируса, однако рассчитывают, что им удастся это сделать на следующих слушаниях в декабре 2020 года. "В связи с коронавирусной ситуацией, к сожалению, мы, родители Алисы, не смогли присутствовать на заседании. Следующее заседание пройдет только в конце декабря 2020 года. Мы надеемся, что нам удастся присутствовать на следующем заседании, чтобы лично дать показания и убедиться, что виновные понесут наказание. Фонд "Вольное дело", учрежденный Олегом Дерипаской, обеспечивает нас квалифицированной юридической помощью, к делу привлечены адвокаты в Турции и в России", - сообщили собеседники агентства.

Гибель 12-летней Алисы

В августе 2019 года 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля в турецком Бодруме, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии, но впоследствии умерла. Расследование начало Центральное управление полиции Бодрума, кроме того, прокуратура Бодрума возбудила дело по данному факту.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области также возбудило дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

26 июня Следственный комитет РФ заявил, что Турция препятствует расследованию гибели детей из России на отдыхе летом прошлого года, в том числе 12-летней девочки. В сообщении отмечалось, что для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, но материалы турецкой стороной так и не были представлены.