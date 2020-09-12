Турция отказала России в правовой помощи при расследовании гибели девочки в отеле

АНКАРА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция отказывается оказывать международную правовую помощь в расследовании гибели Алисы Адамовой после несчастного случая в отеле в турецком Бодруме в 2019 году. Об этом сообщили в субботу корреспронденту ТАСС в адвокатском бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (ЕПАМ), представляющем интересы семьи погибшей.

"В РФ по факту гибели несовершеннолетней российской гражданки Алисы Адамовой Следственным комитетом РФ было также возбуждено уголовное дело. Недавно из МИД Турции в адрес Российской Федерации поступил ответ на запрос Следственного комитета РФ об оказании международной правовой помощи, в котором было отказано в оказании какого-либо содействия на основании статьи Конвенции об оказании помощи по уголовным делам, которая позволяет запрашиваемому государству отказывать в ней, если оно считает, что его гражданина преследуют по политическим мотивам либо расследование угрожает суверенитету этого государства", - рассказали юристы.

В адвокатском бюро при этом подчеркнули, что рассматриваемое дело никак не связано с политическими мотивами. "Уголовное дело, расследуемое в России по факту гибели школьницы Алисы Адамовой в турецком отеле, не имеет цели вмешиваться в суверенитет Турции, не связано ни с какими политическими мотивами. Российские власти действуют в рамках обычных процедур уголовно-процессуального законодательства, не допускают двойного преследования виновных лиц, а взаимопомощь по такого рода делам необходима для установления всех обстоятельств произошедшего и вынесения законного и обоснованного решения", - добавили представители семьи погибшей девочки.

Между тем 10 сентября в Турции состоялось первое судебное заседание по делу о гибели Алисы Адамовой, на котором, по словам родителей девочки, "обвиняемый директор отеля не признает своей вины и ссылается на конструкцию горки".

Гибель 12-летней Алисы

В августе 2019 года 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля в турецком Бодруме, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии, но впоследствии умерла. Расследование начало Центральное управление полиции Бодрума, кроме того, прокуратура Бодрума возбудила дело по факту происшествия.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области также возбудило дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

26 июня Следственный комитет РФ заявил, что Турция препятствует расследованию гибели детей из России на отдыхе летом прошлого года, в том числе и 12-летней девочки. В сообщении отмечалось, что для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, но материалы турецкой стороной так и не были представлены.