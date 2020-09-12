Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Германии

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 30 человек получили ранения в результате ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего в субботу на севере Германии близ населенного пункта Вёббельн (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Об этом сообщило агентство DPА со ссылкой на представителя полиции города Росток.

По его данным, три человека получили серьезные травмы, однако их жизням ничего не угрожает.

Инцидент произошел на пригородной магистрали. Предположительно, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Других подробностей не приводится.