В Еврейской автономии уровень реки Амур достиг отметки "опасное явление"

ТАСС, 12 сентября. Уровень реки Амур у села Нижнеленинское в Ленинском районе Еврейской автономной области (ЕАО) достиг отметки "опасное явление" и грозит населенному пункту подтоплением. Власти региона предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить жертв и ущерба в муниципальном образовании, сообщает в субботу правительство ЕАО.

"В район экстренно выехал временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн. Внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям он провел в режиме видеоконференции. Как проинформировал также находящийся в Ленинском районе начальник ГУ МЧС России по ЕАО Роман Бойко, в настоящее время подтопленных строений и участков дорог нет. Первостепенная задача - подготовиться к приходу большой воды", - говорится в распространенном сообщении.

По информации областных властей, сейчас в селе подтопило площадку для хранения твердых бытовых отходов. Мусор временно вывозится на специально отведенные участки, находящиеся выше зоны возможного затопления. За сутки уровень Амура вырос на 30 см и преодолел критическую отметку в 850 см. Подъем будет продолжаться. По прогнозам, к 15 сентября уровень реки может составить 910-940 см. На уязвимых участках работают волонтеры. Мешками с песком они укрепляют берега.

В ближайшие часы к месту укрепления водозащитных сооружений направят спецтехнику: бульдозер и экскаватор. В воскресенье прибудут дополнительные единицы транспорта, в числе которых фронтальный погрузчик. Руководству района и главного управления МЧС поручили выявить уязвимые участки и рассчитать объем грунта для укрепления мест возможного подтопления. Дополнительная группировка численностью 250-300 человек прибудет из воинской части.

На противопаводковые мероприятия в Ленинском районе комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила из регионального фонда непредвиденных расходов 3,22 млн рублей. Из резерва материальных ресурсов это муниципальное образование получит более четырех тысяч мешков.

Как сообщили в правительстве ЕАО, в дальнейшем подтопление также грозит населенным пунктам в Смидовичском, Облученском и Октябрьском районах.