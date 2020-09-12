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В Южно-Сахалинске проводят прокурорскую проверку после отравления детей в детском саду

Точное количество отравившихся воспитанников не уточняется

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области в субботу организовала проверку по поводу информации об отравлении детей в детском саду "Полянка" в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Будет дана оценка соблюдения должностными лицами федерального законодательства при организации питания детей в дошкольном учреждении, а также их пребывания в нем", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как уточнили ТАСС в администрации Южно-Сахалинска, в дошкольном учреждении группе детей потребовалась медицинская помощь в связи с отравлением. Точное количество отравившихся воспитанников пока не сообщается.

Детский сад "Полянка" расположен в центральной части Южно-Сахалинска. В учреждении трудится 31 педагог, дети разделены на пять групп: раннего развития, младшая, средняя, старшая и подготовительная. Всего в детсаду воспитываются 316 детей.

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