В Уфе задержали подозреваемого в похищении из супермаркета банкомата с деньгами

УФА, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в похищении в июне из супермаркета в Уфе банкомата с 2,6 млн рублей под видом технического работника, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Башкирии в субботу.

"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии совместно с оперативниками города Уфы задержали 27-летнего подозреваемого в краже более двух миллионов рублей. В середине июля в отдел полиции № 4 города Уфы поступило сообщение о том, что из супермаркета по улице Ахметова неизвестный похитил банкомат, в котором находилось 2 600 000 рублей", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина обмотал банковский терминал пленкой и выкатил его из торговой точки под видом технического работника финансового учреждения. Преступник три раза менял грузовик, на котором перевозил банкомат, и вскрыл его в арендованном гараже. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. "Подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в МВД.