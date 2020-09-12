В Казани обрушилась стена заброшенного здания

ТАСС, 12 сентября. Стена заброшенного двухэтажного здания обрушилась на проезжую часть на улице Клары Цеткин в Казани. Площадь разрушения составила 180 кв. м, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану журналистам в субботу.

"Произошло частичное обрушение стены двухэтажного неэксплуатируемого здания на проезжую часть, ранее частично была обрушена кровля. Площадь обрушения составила 180 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается", - сказано в сообщении.

Сообщение об инциденте поступило в 09:44 мск. Для ликвидации последствий обрушения привлекались 31 человек личного состава и 8 единиц техники, добавили в МЧС.