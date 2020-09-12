Власти Ирана казнили 27-летнего борца, участвовавшего в протестных акциях в 2018 году

ТЕГЕРАН, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана привели в субботу в исполнение смертный приговор в отношении 27-летнего иранского борца Навида Афкари, который обвинялся в убийстве охранника и участвовал в протестных акциях. Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, Афкари был казнен в субботу утром.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал власти в Тегеране не приводить в исполнение приговор к высшей мере наказания, вынесенный Афкари. По его словам, весь проступок борца "заключался [в участии] в антиправительственной уличной демонстрации".

При этом суд Ирана счел Афкари виновным не только в участии в антиправительственных акциях, но и в убийстве охранника в городе Шираз в 2018 году.