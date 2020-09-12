В Центре Хруничева обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В Центре Хруничева в Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), территория компании оцеплена. Об этом сообщили журналистам в субботу в госкорпорации "Роскосмос".

"На территории московской площадки Центра им. Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76-мм времен Великой Отечественной войны", - сказали в Роскосмосе.

В корпорации отметили, что территория предприятия оцеплена, уже прибыли экстренные службы. "В ближайшее время ожидается прибытие взрывотехников Центра "Лидер" МЧС России", - добавили там.

Центр им. М. В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли, один из мировых лидеров в области разработки и серийного производства космических средств выведения (ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и их систем), а также крупногабаритных орбитальных модулей. Предприятие является разработчиком и серийным изготовителем ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", семейства ракет-носителей различной грузоподъемности "Ангара", ракеты-носителя легкого класса "Рокот".

На территории предприятия в Москве также идет строительство Национального космического центра (НКЦ), сдать здание планируется в конце 2022 года. НКЦ включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Строительство будет вестись полностью на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.