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В Ивановской области в ДТП с автобусом один человек погиб и четыре пострадали

Авария произошла около населенного пункта Романово

ТАСС, 12 сентября. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Ивановской области, погиб водитель легковушки, еще четыре человека пострадали в аварии сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 10:55 поступила информация о ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Toyota по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, около населенного пункта Романово. В автобусе находилось девять человек, детей не было. В легковом автомобиле находился один человек, который в результате ДТП погиб. Пострадали четыре человека", - сказали в ведомстве.

Пострадавших доставили в больницу города Кинешма. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, выехавший на встречку. Спасателям пришлось деблокировать его тело из автомобиля. Разлива топлива не месте нет. В районе ДТП организовали реверсивное движение.

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