Адвоката для Ефремова выберет лично его супруга

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Адвокат, который будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляционной инстанции во время слушания жалобы на приговор в Мосгорсуде, будет выбран только его супругой. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении актера.

"Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня. В настоящее время кандидатов много, а чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников", - рассказал собеседник агентства.

Он не исключил, что артиста в Мосгорсуде будет представлять не один юрист, а "целая команда". "Насколько мне известно, Михаила в тюрьме уже посетили некоторые адвокаты", - сказал источник.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила ТАСС, что семья Михаила Ефремова продолжает искать адвоката артисту и, вероятно, назовет нового защитника в понедельник. По словам Литвинович, Ефремова перевели из карантинной камеры в постоянную, где содержатся три человека. Семья актера еще не успела его навестить, они оформляют разрешения на свидания.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. 9 сентября Литвинович сообщила журналистам, что Ефремов в присутствии членов ОНК и начальника СИЗО отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего его интересы. Член ОНК Ева Меркачева сообщила, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил" его на эти восемь лет.