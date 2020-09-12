СК возбудил дело по факту крушения легкомоторного самолета под Тамбовом

ТАСС, 12 сентября. СК возбудил уголовное дело по факту гибели пилота в результате крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сказала Марковская.

Следственно-оперативная группа Воронежского следственного отдела на транспорте произвела осмотр места происшествия, назначили экспертизы, изъяли образцы топлива, допросили свидетелей.

Вечером 11 сентября при проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас". Пилот 1967 года рождения погиб.