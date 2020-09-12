Общественная палата РФ проверила сведения о покупке голоса на выборах в Иркутской области

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Распространяемые в интернете скриншоты "переписки", где избирателям предлагают плату за голос на выборах в Иркутской области, являются фотошопом, сообщили ТАСС в пресс-службе Общественной палаты РФ.

"Общественные наблюдатели мониторят распространение фейковой информации, связанной с голосованием, с целью выявления искажения фактов и распространения заведомо ложной информации. В Иркутской области в интернете распространяются скриншоты "переписки", в которых людям обещают заплатить за голос в пользу конкретного кандидата. Сообщения проверены, они оказались "нарисованными в фотошопе", - пояснили в пресс-службе.

Ранее председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев назвал фейком информацию, что в Иркутской области якобы идет голосование на выборах на багажнике автомобиля. В свою очередь первый зампредседателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич рассказал, что с 1 сентября члены палаты ведут системный мониторинг распространения недостоверной информации о едином дне голосования, в ходе которого выявлено манипулирование фактами.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.