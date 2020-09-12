Пожар на складе с пиломатериалами в Хабаровском крае полностью потушили спустя почти сутки

ТАСС, 12 сентября. Пожар, возникший в пятницу на складе с пиломатериалами в Хабаровском крае, полностью ликвидировали. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 13:00 мск пожар полностью ликвидирован. Его причину будут устанавливать сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России", - сказали в ведомстве.

В 16:39 мск 11 сентября поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Топалево. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем охватило склад с пиломатериалами на площади 1,5 тыс. кв. м, возгоранию присвоили третий ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействовали более 30 пожарных.