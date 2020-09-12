В Пензенской области возбудили дело о доведении ребенка до суицида

ТАСС, 12 сентября. Прокуратура Пензенской области проводит проверку после обнаружения тела ребенка 2010 года рождения. Возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с обнаружением 11 сентября в городе Кузнецке тела ребенка 2010 года рождения по поручению прокурора региона прокуратурой Кузнецка проводится проверка исполнения требований законодательства органами системы профилактики. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. На контроле органов прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти ребенка органом предварительного расследования по ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", - сказано в сообщении.