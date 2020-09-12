В Кургане полиция задержала пенсионера за ложное сообщение об угрозе теракта

ТАСС, 12 сентября. Правоохранительные органы задержали 65-летнего мужчину по подозрению в ложном сообщении об угрозе террористического акта в одной из поликлиник Кургана. Возбудили уголовное дело, сообщили в субботу в пресс-службе УМВД по региону.

"Накануне на единый номер экстренных служб поступило сообщение от мужчины о якобы существующей угрозе в одной из поликлиник областного центра. Сотрудники полиции задержали за заведомо ложное сообщение 65-летнего ранее несудимого жителя областного центра. В соответствии с частью 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), за совершение данного противоправного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке информация об угрозе не подтвердилась. В результате возбудили уголовное дело.