СМИ: в городе Рас-эль-Айн в Сирии произошел взрыв

ТАСС, 12 сентября. Взрыв прогремел в субботу в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на севере республики на границе с Турцией. Как передает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источники, по меньшей мере четыре мирных жителя погибли, еще пятеро получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства.

По его данным, среди погибших трое женщин и пожилой мужчина. Данные о состоянии пострадавших не приводятся.

Агентство отмечает, что на центральном рынке Рас-эль-Айна в этот же день взорвался заминированный мотоцикл. Жертв и раненных в результате этого происшествия нет, но причинен материальный ущерб окрестным постройкам, указывает SANA.

Приграничный район, как и сам Рас-эль-Айн, находится под контролем протурецких формирований вооруженной сирийской оппозиции.