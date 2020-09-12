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В Удмуртии два ребенка погибли при обрушении кровли в бараке

Обстоятельства ЧП устанавливаются

ТАСС, 12 сентября. Двое детей погибли в результате обрушения кровли в бараке в городе Сарапуле в Удмуртии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 13:57 мск 12 сентября от диспетчера ЕДДС МО города Сарапула поступило сообщение о частичном обрушении кровли двухэтажного деревянного нежилого дома барачного типа на улице Амурской. В результате происшествия двое детей, мальчики ориентировочно 13 лет, погибли", - сказали в ведомстве.

На месте работают спасатели. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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