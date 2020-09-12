{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в Подмосковье

В том числе погиб трехлетний ребенок

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Взрослый и ребенок погибли и еще один ребенок получил травмы при пожаре в деревне Задорино в Подмосковье, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 04:10 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Задорино, коттеджный поселок "Семейный парк", дом 25. В 06:53 пожар был ликвидирован", - сказали в главке.

В МЧС уточнили, что при пожаре погибли взрослый и 3-летний ребенок, а 14-летняя девочка была доставлена в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с ожогами рук. Причина возгорания уточняется.

Теги
Россия
В Удмуртии возбудили уголовное дело после обрушения кровли барака
По данным МЧС, она обрушилась из-за ветхости строительных конструкций
Читать полностью