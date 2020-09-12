В Удмуртии возбудили уголовное дело после обрушения кровли барака

ТАСС, 12 сентября. Уголовное дело о причинении по неосторожности смерти двум и более лицам возбудили в Удмуртии после гибели двух подростков из-за обрушения кровли нежилого барака. Еще один несовершеннолетний, находившийся там, не пострадал, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону в субботу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), по факту гибели двух подростков в Сарапуле. По предварительным данным следствия, 12 сентября 2020 года в дневное время трое подростков находились в одном из заброшенных домов, расположенных в Сарапуле. В это время произошло обрушение ветхого межэтажного перекрытия дома, в результате чего два подростка оказались под завалами дома", - сказано в сообщении.

Погибшим было 13 и 14 лет, третий подросток не пострадал. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, следователи по особо важным делам. Назначили судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, добавили в СК.

По данным МЧС, кровля барака обрушилась из-за ветхости строительных конструкций.