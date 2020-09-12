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В Мосэнерго сообщили, что ТЭЦ Москвы не сливали горячую воду в реку Чертановку

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что температура воды в реке поднялась до 50 градусов из-за сброса горячей воды с ТЭЦ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тепловые электростанции не производили сливов горячей воды в реку Чертановку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Мосэнерго".

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что произошел сброс горячей воды с ТЭЦ в Чертановку, из-за чего температура воды в реке поднялась до 50 градусов.

"Все ТЭЦ "Мосэнерго" работают в штатном режиме, сбросов горячей воды в водоемы Москвы, в том числе реку Чертановка, не производилось", - сообщили в пресс-службе.

Как подчеркнули ТАСС в пресс-службе ПАО "МОЭК", информации об авариях на московском теплоносителе не поступало. "Аварийных ситуаций с прорывами на тепловых сетях МОЭК или с перебоями в снабжении потребителей не фиксировалось. По полученным сообщениям в объезд направлены аварийные бригады с целью контроля обстановки", - сообщили в пресс-службе.

Река Чертановка протекает на юге и юго-западе Москвы. Она впадает, по разным данным, в Москву-реку или Городню.

В новость внесены изменения (17:58 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.

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