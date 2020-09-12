В Щелкове совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет SportStar совершил жесткую посадку в Щелкове, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:00 от очевидца поступило сообщение, что в районе села Душоново произошла жесткая посадка легкого самолета SportStar. По предварительным данным, на борту находился один человек", - сказали в ведомстве.

Предположительное место падения самолета - это песчаный карьер, который заполнен водой. На поверхности находятся обломки и раскрывшийся парашют. На место выехали спасатели и водолазы, всего задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

По данным источника в экстренных службах, на борту упавшего самолета было два человека, оба они погибли.

Ранее он сообщал об одном погибшем.

"В упавшем легкомоторном самолете было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолета", - сказал собеседник агентства.

Факт гибели пилота самолета и пассажира ТАСС подтвердили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ. Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка.

Об отсутствии разрешения на полет

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила ТАСС, что никаких разрешений на полет в районе, где разбился самолет, не выдавалось.

"Самолет, предположительно, вылетел из Черноголовки. По предварительной информации, разрешения на полет в этом районе не выдавалось", - сообщила Короткова.

В связи с ЧП начата прокурорская проверка. "Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сказала Короткова. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

В новость внесены изменения (18:38 мск) - добавлен комментарий представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.