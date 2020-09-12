{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителя Курганской области задержали по обвинению в убийстве матери

Мужчина избил пожилую женщину до смерти. Он полностью признал свою вину

ТАСС, 12 сентября. Правоохранительные органы задержали жителя Мокроусовского района Курганской области по обвинению в убийстве своей 68-летней матери. По версии следствия, он забил ее до смерти, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Житель Мокроусовского района задержан по обвинению в совершении убийства своей пожилой матери. В ходе допроса обвиняемый свою вину в совершении убийства полностью признал, в содеянном раскаялся", - говорится в сообщении, уточняется, что женщине было 68 лет.

Инцидент произошел в деревне Чесноково. По версии следствия, вечером 8 сентября в своем доме мужчина нанес пенсионерке множественные удары ногами и деревянной палкой, от которых она умерла на месте происшествия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Теги
РоссияКурганская область
В Щелкове совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
В самолете находились два человека, они оба погибли
Читать полностью