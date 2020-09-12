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Рослесхоз назвал причину лесных пожаров, произошедших в четырех районах Ростовской области

По данным ведомства, их причиной стал пожар в жилом доме в хуторе Садки, который затем перекинулся на лес Тарасовского лесничества

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Природные пожары в Ростовской области возникли в начале сентября не без участия человека. Об этом говорится в информационной справке Рослесхоза, имеющейся в распоряжении ТАСС.

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"Анализ трех горячих точек к-417, к-4149 и к-4143 показывает, что это - один пожар, возникший на территории населенного пункта и перекинувшийся на лес", - говорится в документе. В частности, в хуторе Садки горел жилой дом, погибших и пострадавших нет, однако огонь перекинулся на сухую растительность и затем на лес Тарасовского лесничества.

Природный пожар произошел 2 сентября в четырех районах Ростовской области: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Были повреждены 87 строений, в том числе 29 жилых домов, в которых проживали 45 человек. На станции Замчало в результате пожара погибла женщина 1935 года рождения.

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