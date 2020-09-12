Ураган обрушился на провинцию Анкара в Турции

АНКАРА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Мощный ураган обрушился в субботу вечером на провинцию Анкара в Турции. Как сообщает Главное управление метеорологии Турции, непогода продлится не менее двух часов.

"Согласно данным с радаров, ожидаются сильные ливни и грозы в западной и северной частях Анкары (в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам) в течение следующих двух часов. Следует быть осторожными и готовыми к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее днем в субботу на город Полатлы, расположенный в 80 км от столицы, обрушилась песчаная буря, в результате которой населенный пункт на некоторое время буквально погрузился в полумрак.

Между тем, как убедился корреспондент ТАСС, до Анкары песчаная буря до сих пор так и не дошла. В столичном районе Чанкая местами моросит дождь, порывы ветра, согласно данным метеорологов, достигают 7,2 м/с. Видимость над городом значительно ухудшилась. Однако, несмотря на непогоду, жители турецкой столицы продолжают ходить по улицам и ездить по дорогам на автомобилях.