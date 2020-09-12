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Лесные пожары в Калифорнии

Трамп отправится 14 сентября в Калифорнию, охваченную лесными пожарами

Президент США заслушает доклад местных властей о ситуации в штате

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправится 14 сентября в Калифорнию, где заслушает доклад местных властей о ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщил в субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент США Дональд Трамп отправится в понедельник (14 сентября - прим. ТАСС) в Калифорнию, где заслушает доклад о ситуации с лесными пожарами в штате", - отметил Дир в Twitter.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон бушуют более 100 природных пожаров. Их общая площадь составляет свыше 1,7 млн га.

Теги
СШАТрамп, ДональдЛесные пожары в Калифорнии
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