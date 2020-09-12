Пожар в административном здании в Екатеринбурге полностью потушили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций в административном здании в Екатеринбурге. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на площади 600 кв. м.

"В 21:31 (19:31 мск) на пожаре в 3-этажном административном здании в переулке Северный в Екатеринбурге завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. С места пожара дан полный отбой. Силы и средства вернулись в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в субботу в 10:47 мск, в здании горели утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей. Изначально сообщалось, что у здания горит кровля на площади 40 кв. м. Как уточняли в МЧС, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет, были эвакуированы пять человек.